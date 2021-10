Bei milden Temperaturen zog es am Sonntag viele Spaziergänger in Parks und generell in die freie Natur.

Was für ein wundervoller Herbsttag! Blauer Himmel, Sonnenschein, eine Stunde Zeit geschenkt bekommen in der Nacht, was will man mehr? Ich weiß, die Zeitumstellung geht den meisten eigentlich auf die Nerven. Mir auch. Nur im Oktober nicht, wenn ich Langschläferin ein – wenn auch vermeintliches – Zeitgeschenk bekomme. Und dann: Dicke Jacke an und raus in die freie Natur. Mit den Schuhen durch das schon gefallene Laub rascheln. Den Blick über das bunt gefärbte Blätterdach im Reitlingstal schweifen lassen. Einfach mal abschalten. Noch einmal aufs Fahrrad setzen und eine Runde durch die Feldmark drehen. Zum Kleinen Fallstein rübergucken. Herrlich! Und was haben Sie so gemacht bei dem schönen Herbstwetter und der „geschenkten“ Zeit?

