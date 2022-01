Engel malen Eisblumen

Der Winter hat sie hingemalt. Einfach so. Über Nacht. Eisblumen haben Lack und Scheiben unseres Autos, das draußen vor dem Haus geparkt stand, überzogen – wie eine edle Brokattapete. Die Eisblumen sahen aus wie ineinander verschlungene Palmenblätter. Ich erinnerte mich an meine Kindheit, die ich zum Teil in der Anton-Ulrich-Straße in Wolfenbüttel erlebt habe. Wir wohnten in einem der – wie ich sie noch heute nenne – Hochhäuser, denn sie waren für mich als Kind wirklich sehr hoch, immerhin vier Stockwerke übereinander. Und wir hatten damals nur einfach verglaste Fenster. Morgens, wenn ich aufstand, war im Winter das Fenster meines Kinderzimmers voller Eisblumen, die ich mit meiner Großmutter gemeinsam betrachtete. Wir versuchten, den Eisblumen Pflanzen zuzuordnen: Haferglöckchen, die wir von Feldspaziergängen im Sommer kannten, und Blätter wie am großen Sanddorn, der damals vor dem Haus stand. Wer hat die Blumen gemalt? Die Engel. Über Nacht, sagte meine Großmutter.

