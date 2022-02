Spaziergang mit Fotos

Was planen Sie am Wochenende?

Wenn wir der Wettervorhersage vertrauen dürfen, steht uns nach einem windigen und regnerischen Freitag ein sonniges Wochenende bevor. Mit 6 bis 7 Grad Celsius mag es zwar noch nicht allzu frühlingshaft werden, aber ein Spaziergang an der frischen Luft sollte wohl möglich sein. In den Vorgärten beginnen die Krokusse ihre gelben und blauen Kelche zu öffnen, begleitet von Märzenbechern und Vogelgesang. Eine wunderschöne Impression, die uns von den schrecklichen und zutiefst verstörenden Bildern aus der Ukraine vielleicht ein wenig abzulenken vermag. Was werden Sie am Wochenende unternehmen? Ich könnte mir vorstellen, auf meinem Spaziergang auch das eine oder andere Foto zu machen. Apropos Fotos: Ich wollte schon länger mein Handy mal durchschauen und überlegen, welche Fotos ich wohl für ein schönes Album zusammenstellen könnte. Das ist auch immer ein schönes Geburtstagsgeschenk, das meist gut ankommt.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de