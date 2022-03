Dann dachten wir an einen Böse-Jungen-oder Mädchen-Streich.

Es war ein lauter Knall, der uns vom Frühstückstisch aufschrecken ließ. Zunächst dachten wir, dass ein Vogel gegen die Scheibe unseres Esszimmerfensters geflogen war. Doch es war weder ein bewusstloser noch ein toter Vogel zu sehen. Dann dachten wir an einen Böse-Jungen-oder Mädchen-Streich, aber auch von einem Jungen oder einem Mädchen war nichts zu sehen. Nur der größere Erdklumpen, der teils am Fenster klebte, teils auf dem Fenstersims lag, war zurückgeblieben und musste von uns entsorgt werden. Es handelte sich um einen Klumpen Erde aus unserem Vorgarten. Unsere Theorie war schließlich: Ein Vogel hat sich einen zu großen Klumpen für seinen Nestbau genommen und musste ihn während des Fluges loslassen, so dass er gegen unser Fenster prallte.

