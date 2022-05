Rapsblüten und Spargel

Wer am Sonntag auf die Werla zum Saisonauftakt gekommen war, erlebte einen Traum in Gelb: Löwenzahn soweit das Auge reicht. Und wer den Blick in diesen Tagen über das Land schweifen lässt, wird sich nicht mehr satt sehen können: leuchtend gelb blühende Rapsfelder unter blauem Himmel mit ein paar hingetupften weißen Wölkchen. Muttertag zudem, wie er wohl schöner nicht hätte sein können! Viele haben sich zu diesem wundervollen Tag Spargel gegönnt. Klassisch: mit paniertem Schnitzel und Kartoffeln. Oder anstelle des Schnitzels mit geräuchertem Schinken oder gebratenem Lachs. Dazu ein frischer Blattsalat. Eine Delikatesse!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de