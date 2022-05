Schlaue Rabenvögel

Dass Raben und Krähen zu den intelligentesten Vögeln gehören, weiß ich. Experimente haben gezeigt, dass sie sich merken können, wo Futter versteckt ist. Sie können Nüsse knacken, indem sie sie immer wieder zu Boden werfen – solange bis die Nussschalen zerspringen. Sie können sich Feinde merken und das Wissen an Artgenossen und an ihre Nachkommen weitergeben. Gestern Morgen fuhr ich von Kissenbrück Richtung Hedwigsburg. An der kleinen Kreuzung traute ich meinen Augen kaum. Eine Krähe überflog sehr tief die Straße. Und was machte der Vogel? Er schaute nach links und nach rechts, um zu gucken, ob ein Fahrzeug kam! Sehr schlau!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de