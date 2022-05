Guten Morgen Wein und Gesang in Wolfenbüttel

Vor zwei Tagen habe ich mich dabei erwischt, wie ich ohne Maske in ein Geschäft gegangen bin. Als mir dieser Fauxpas auffiel, da schaute ich mich um und es gab kaum noch Menschen im Supermarkt mit Maske. Inzwischen kommt das normale Leben, so wie es vor Corona war, langsam, aber sicher zurück. Es gibt immer mehr Kulturveranstaltungen, wobei am Sonntag der Museumstag sicherlich ein besonderer Höhepunkt wird. Und auch auf Feste darf man sich freuen. Neben dem Altstadtfest im August wird es Ende Mai, genau vom 26. bis 29. Mai, auf dem Schlossplatz wieder ein Weinfest geben, bei dem es laut Ankündigung neben edlen Tropfen und Köstlichkeiten aus ganz Europa wieder viel Musik geben wird. Apropos Musik: Ganz gespannt bin ich auf eine neue Reihe, die hinter der Vita-Villa stattfinden wird. Dort soll es Steg-Konzerte geben.

