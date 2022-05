Schwan beim Frühschoppen

Ein Schwan muss schon bis acht zählen können, dachte ich mir am Sonntagmittag, als ich auf dem Teich in Groß Stöckheim eine Schwanenfamilie bei ihrem Sonntagsschwimmen beobachtete. Normalerweise legen Schwäne vier Eier. Aber acht Eier und damit acht Jungschwäne sind schon außergewöhnlich. Aber das Schwanenpaar fühlt sich wohl auf dem Groß Stöckheimer Teich recht wohl. Dann kann man sich auch mal um acht Jungschwäne kümmern. Nur der Vater war zunächst nicht zu sehen. Als ich eine Passantin nach dem Verbleib des Schwanenvaters fragte, sagte die – wohl angesichts des bevorstehenden Vatertages am Donnerstag – mit einem Lächeln: „Der ist wohl beim Frühschoppen.“

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de