Polizei ermittelt Sex-Täter in Hornburg

Die Polizei hat konkrete Hinweise auf einen Mann mittleren Alters, der am Samstag, 6. Januar gegen 20.30 Uhr eine 33-jährige Frau in Hornburg sexuell belästigt haben soll. Das teilt Frank Oppermann, Sprecher der Polizei Wolfenbüttel, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Die gute Beschreibung des unbekannten Mannes und die intensiven Ermittlungen der Polizei haben zu diesem Ergebnis geführt“, so Oppermann....