59-Jähriger fährt alkoholisiert und baut Unfall

Den Schaden des Unfalls gibt die Polizei mit rund 22 000 Euro an. Foto: Malte Christians/dpa

Cramme Schwere Verletzungen hat ein 59-Jähriger bei einem Unfall auf der Breiten Straße in Cramme davongetragen.

Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung, so die Polizei, verlor er am Freitag gegen 1.30 Uhr die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit seinem Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Außerdem wurde ein geparkter Wagen auf ein Grundstück geschleudert.

Der Unfallfahrer kam mit dem Rettungsdienst ins Städtische Klinikum Wolfenbüttel. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. An den drei Autos und an einem Zaun entstand Schaden in Höhe von zirka 22 000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.