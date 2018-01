10. Café Kinderwagen im Landkreis eröffnet

Das 10. Café Kinderwagen im Landkreis wurde am Montag im Gemeindehaus der Petrusgemeinde in Börßum an der Hauptstraße 14 eröffnet. Zum ersten Treffen kamen zwei Mütter aus Heiningen mit ihren Kleinkindern, die sich sichtlich wohlfühlten auf der im Gemeinderaum ausgelegten Spieldecke. ...