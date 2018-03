Landkreis holt Baumschnitt ab

Schladen Im Frühjahr sammelt der Landkreis Wolfenbüttel Baumschnitt ein. Die Gartenbesitzer, die ihren Baumschnitt aus dem Garten nicht oder nicht vollständig kompostieren, können diesen in Schladen, Beuchte, Wehre, Isingerode sowie in Gielde, Hornburg und Werlaburgdorf am Freitag, 6. April, bis 6.30 Uhr...