Helfer entdecken eine wilde Müllkippe

Es sollte eine ganz normale Müllsammelaktion in Schladen werden, zu der die CDU am Samstag eingeladen hatte. Doch dann entdecken die 15 freiwilligen Helfer eine wilde Müllkippe – direkt hinter der Park & Ride-Anlage an der Bahn in Richtung Börßum. „Es ist ein richtiges Müllnest. Wir sind im ersten Moment gar nicht Herr der Lage geworden“, sagt Bernward Köbbel, Vorsitzender der CDU Schladen. Er...