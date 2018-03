Bio-Landwirt kann man hier lernen

Auf dem Hof meckern Ziegen und muhen die Kühe. Kinder bleiben beim Gang über den Hof mit ihren Eltern stehen und sind neugierig auf die Tiere. Das geht, weil der Klosterhof in Heiningen eine biologische Landwirtschaft ist. Den Beruf kann man dort lernen.

Die Zahl der kleinbäuerlichen Betriebe, die neben abwechslungsreichem Ackerbau Viehhaltung betrieben haben, ist in den letzten 30 Jahren stark zurück gegangen zugunsten großer, mitunter stark spezialisierter Betriebe. Dennoch gibt es das Idyll des Kleinbäuerlichen noch, und man kann den Beruf von der Pike auf lernen. Zum Beispiel auf dem landwirtschaftlichen Hof des Klostergutes Heiningen. Der Betrieb ist ein biologischer und arbeitet nach dem Demeter-Prinzip. „Wer Landwirt werden möchte, hat grundsätzlich zwei Wege“, erklärt Betriebsleiter Andreas Degener. Er könne den konventionellen Weg beschreiten. „Die Ausbildung dauert im dualen System drei Jahre“, berichtet er. Die Berufsschule dazu ist in Braunschweig. Der andere Weg sei jener zum biologischen Landwirt.

„Das ist eine freie Ausbildung, sie dauert ein Jahr länger, als die konventionelle Ausbildung“, so Degener. Zur Zeit habe der Betrieb einen Auszubildenden für den biologischen Berufszweig. „Die Landwirtschaft ist enorm vielfältig. Vom Forstwirt über den Maschinenwart bis zum Landwirt ist alles drin“, sagt er. Zur Ausbildung gehören Seminare in anderen Betrieben dazu. Er rate auch jedem Auszubildenden, während der vier Jahre den Betrieb zu wechseln. „Nur so lernen die angehenden Landwirte möglichst viel kennen“, erklärt er. Es gebe viele konventionelle Auszubildendende, die bei ihm in der biologischen Landwirtschaft dazulernen wollten. Da gehe es dann meist um das Halten von Tieren. „Reproduktion ist eines der wichtigsten Dinge, die wir in dem Beruf lernen“, so Degener weiter. Auf dem Betrieb könne der Auszubildende noch lernen, was es heißt, wenn ein Lamm oder ein Kalb geboren werden. „Es ist uns wichtig, dass es unseren Böden und unseren Tieren gut geht. Nur dann erzeugen wir gute Lebensmittel“, fährt er fort.

Tierhaltung jenseits der Mast sei selten geworden. „In der konventionellen Landwirtschaft ist das sehr selten geworden. Wir sind deshalb einer der wenigen Betriebe in der Region, in denen man Landwirtschaft noch in seiner ganzen Vielfalt erleben kann“, erklärt er. Die biologische Ausbildung zieht auch Aussteiger und Quereinsteiger an. „Das ist immer auch ein soziales Projekt. Landwirtschaft sowieso, aber die biologische noch mehr“, ergänzt er. Wer auf dem Hof lernt, hat immer auch Familienanschluss.

Bei unserem Gespräch über die Ausbildung hält Degener auch ein flammendes Plädoyer für Naturverbundenheit und kleinbäuerliche Landwirtschaft. „Die meisten konventionellen Landwirte fahren mit ihren großen Maschinen in klimatisierten Kabinen über den Acker“, so Degener.

„Wir wollen im Boden arbeiten. Wir wollen noch riechen und schmecken können, was wir da tun“, fordert er. Und weiter: „Wir lassen es wirklich wachsen, auch wenn wir als Wirtschaftsbetrieb, der wir nunmal sind, natürlich auch Geld verdienen müssen“, sagt er. „Gute Ernährung ist modern, das wollen wir den Menschen näher bringen, und das bringen wir auch unseren Auszubildenden bei“, schließt er.