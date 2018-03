Notstand durch Zentrum abgewendet

Es war und ist oft traurige Wirklichkeit in ländlichen Regionen. Die Wege zu ärztlicher Versorgung werden immer weiter, die Mobilität dagegen nimmt ab. Vielerorts mangelt es an Ärzten. Für Menschen ein Grund, vom Land in die Stadt zu ziehen. Eine Lösung dieser „Landflucht“: Ein Filialarzt-Praxensystem, ein Gesundheitszentrum mit mehreren Fachärzten unter einem Dach.

In Schladen entstand dies vor 10 Jahren, bundesweit beachtet, weil gegen Widerstände durchgesetzt. „Ein hocherfolgreiches Modell“, wie Andreas Memmert findet. Der Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla war quasi „Geburtshelfer“ dieses damals neuen und nicht erprobten Modells.

2008 drohte Ärztemangel

Doch der Reihe nach. Ein Blick zurück ins Jahr 2008. In der damaligen Gemeinde Schladen drohte ein Ärztenotstand. Von ehemals vier niedergelassenen Ärzten wurde eine Praxis nicht neu besetzt, ein Arzt erkrankte schwer, zwei andere wollten altersbedingt ohne Nachfolger aufgeben. „Die Hütte brannte“, sagt Andreas Memmert rückblickend. Eine Lösung musste her. „Ohne Ärzte hatte die Gemeinde keine Zukunft mehr, Menschen drohten mit Wegzug“, so Memmert. Mehr noch: Der Standort des Senioren- und Pflegeheims Grotjahn-Stiftung in Schladen mit 280 Arbeitsplätzen war gefährdet.

Fast zeitgleich in München: Der Wolfenbütteler Gynäkologe Dr. Reinhardt Luehr und sein Kollege, der praktische Arzt, Dr. Ulrich Eichel, gingen in der bayerischen Metropole spazieren. Sie unterhielten sich. Die Idee entstand, Zweigarztpraxen zu gründen. Nur wo? Sie riefen Memmert an. Der war sofort hellhörig, regelrecht begeistert.

Der Verwaltungschef hatte sofort eine passende Immobilie im Auge, nämlich einen ehemaligen Plus-Lebensmittelmarkt an der Bahnhofsstraße in Schladen. 500 Quadratmeter Nutzfläche, ein Leerstand in zentraler Toplage, nebenan eine Apotheke. Das Problem: Wie sollte das Ganze rechtlich funktionieren?

Hilfreich war die Bundespolitik. Die hatte 2007 das Inkrafttreten des sogenannten Vertragsarztrechts-Änderungsgesetzes beschlossen. Kurzum: Kassenärzte durften unter anderem Filialen eröffnen und Kollegen in größerem Umfang anstellen. Auch Teilzeitarbeit eines Kassenarztes wurde erlaubt. Die Grenzen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zählten nur noch bedingt.

Eröffnung gegen Widerstände

Diese Chance wollten die zwei Ärzte aus Wolfenbüttel nutzen, um in Schladen eine Praxisgemeinschaft zu gründen. Und sie nutzten sie. Gegen alle Widerstände eröffneten die Initiatoren Luehr, Eichel und Memmert das Gesundheitszentrum Schladen nach nur neun Monaten Planungs- und Ausführungszeit am 23. November 2008.

Es waren vor allem Widerstände der KV, die ihre Domäne der ärztlichen Versorgung durch die Aktivitäten eines „kleinen Bürgermeisters“, so Memmert, gefährdet sah. Zehn Fachärzte siedelten sich an – Ärzte, die ihre Hauptpraxen in Salzgitter und Wolfenbüttel haben, die zu festen Sprechzeiten ein- bis zweimal in der Woche in Schladen sind.

Patienten auch aus Goslar

Ihre Kosten für Personal, Labor und Gemeinschafträume legen sie um. Auch eine Physiotherapie-Praxis öffnete, allerdings – so ist es rechtlich vorgeschrieben – räumlich getrennt von den Arztpraxen.

Die Situation heute: Das Ärztezentrum brummt. Die Patienten reisen auch aus dem nahen Sachsen-Anhalt an, aus der benachbarten Samtgemeinde Oderwald und gar aus der Kaiserstadt Goslar, weiß Memmert. Als „tolle Idee“ empfindet der Bürgermeister die Gründung noch immer. „Ich würde es wieder so machen. Es hat Spaß gemacht.“