Liedertafel ehrt Mitglieder

Seit 20 Jahren sind Edeltraud Miethe, Helmut Pohl, Petra Woile, Michael Adam und Wolfgang Hesse dabei. Den Aktiven-Pokal für die Teilnahme bei Konzerten und Chorproben erhielten Jutta Weiss und Helmut Pohl.

Der Altersdurchschnitt des Chores, so heißt es in der Pressemitteilung, liegt bei 63,9 Lebensjahren. Allerdings seien die Chorproben nur zu 74 Prozent besucht.

Ein Liedersingen in der Grotjahnstiftung Schladen ist am 22. April geplant. Für den Kinderchor wurde Annegret Hendriks neu in den Vereinsvorstand gewählt. Wiedergewählt wurden Britta Hoffmann, Stellvertreterin Carolyn Weiss, Schriftführer Helmut Pohl, Kassenwart Dieter Kiehne und Beisitzer Volker Schlue.