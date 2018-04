Schladen-Werla: Flüchtlingszahlen sind rückläufig

Schladen Die Flüchtlingszahlen sind in der Gemeinde Schladen-Werla leicht rückläufig. 112 Menschen aus elf Ländern seien derzeit noch in der Gemeinde untergebracht, berichtete Sozialarbeiterin Marion Tsombanis in einer Ausschusssitzung am Dienstag. „Uns werden noch 25 Personen zugewiesen“, erklärte sie. 12...