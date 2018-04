Osterfeuerplatz ist tabu für Strauchschnitt

Hornburg Aufgrund der Witterung ist das Osterfeuer in Hornburg abgesagt worden. Es soll nun am Montag, 30. April, als Walpurgisfeier nachgeholt werden. Die Gemeinde Schladen-Werla weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es nicht gestattet ist, bis zum Abbrenntermin dort weiterhin Baum- und...