Frauenhilfe in Bornum feiert 90-jähriges Bestehen

Acht Seelsorger haben die evangelische Frauenhilfe in den 90 Jahren seit der Gründung laut der Vorsitzenden in Bornum Gundel Hentschke begleitet. Im Gründungsjahr 1929 gab es 25 Mitglieder, nun kurz vor dem Jubiläum am kommenden Sonntag sind es 40 Mitglieder. Am Sonnabend, 10. August, feiern sie...