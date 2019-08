Polizei ermittelt nach Streit in Schladen

Nach einer Körperverletzung ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben war es am Samstag, 24. August, gegen 22.50 Uhr in Schladen an der Hermann-Müller-Straße während einer Party zu Streitigkeiten zwischen einem 31 Jahre alten Mann und einem anderen namentlich bekannten Mann gekommen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung solle der Mann den 31-Jährigen zu Boden geschubst und ihm zwei Schläge in den Nacken versetzt haben, woraufhin dieser geflüchtet sei und die Polizei verständigt habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet, so die Polizei abschließend.