Die Tat ereignete sich am Gutenbergweg.

Unbekannte beschädigen Zaun in Ohrum

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 30. August, 15 Uhr, und Samstag, 31. August, 11 Uhr, einen Maschendrahtzaun am Gutenbergweg in Ohrum beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass Drähte des Zaunes mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt worden sind, so die Polizei. Zum entstandenen Schaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise: (05331) 9330.