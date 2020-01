Freibad Schladen ist noch bis Monatsende Baustelle

Die müssen nun auch wieder hinein in die Anlage. Neuer Spezialkies werde auf dem Parkplatz der Einrichtung zwischengelagert. Ortsansässige Landwirte helfen laut Verein dabei.

Sie stellten Transporttechnik zur Verfügung und führen den Kies teils auch selbst. Auch die Zuckerfabrik unterstütze das Projekt mit Technik und entlaste viele Helfer, die sonst manuell die Reinigung im Bereich der Straße, am Badeteich, hätten vornehmen müssen.

Der Baustoff werde per Teleskoplader auf Gummiwagen verladen und gelange so auf das Badgelände. Dort komme er per Bagger auf ein Förderband, so dass er darüber in der Filteranlage grob verteilt werden könne. Hier kämen die Ehrenamtlichen zum Einsatz. Per Hand werde der eingebrachte Kies mit Schaufeln und anderem Gerät gleichmäßig verteilt.

Erst nach dem Entfernen des alten Kieses sei deutlich geworden, dass die mehr als 19 Jahre alte Folienabdeckung in dem Beet defekt gewesen sei. Auch sie habe ersetzt werden müssen. Dies seien weitere Kosten, die die Verantwortlichen vor die nächste Hürde gestellt hätten.

Zudem sei während des Kieseinbaus eine neue Drainage verlegt worden. Drei Viertel des neuen Kieses bestehe aus einer feinen Körnung. Das restliche Drittel habe eine gröbere Körnung und werde als letztes eingebaut.

Ingo Ahrens vom Trägerverein koordiniere die Logistik. Unterstützt werde er dabei von Jürgen Schwarzer und vielen Helfern des Fördervereins und der DLRG. Die Kosten der Gesamtmaßnahme gibt der Förderverein mit zirka

35.000 Euro an. Der Assefonds steuere 5000 Euro bei. Wenn das Wetter es zulasse, sollen die Arbeiten an der Biofilteranlage laut Verein bis Ende Januar abgeschlossen sein.

Dann müssten noch die Fahrspuren der Baufahrzeuge beseitigt werden. Außerdem werde zu gegebener Zeit neuer Rasen in dem betroffenen Bereich gesät.