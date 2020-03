Ein Wendemanöver in Gielde im Landkreis Wolfenbüttel ging schief.

Beim Wenden auf einem Schotterweg im Bereich der Ortschaft Gielde stürzte ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer am Mittwochabend um zirka 18.15 Uhr und fiel dabei zu Boden, teilt die Polizei mit.

Durch den Sturz verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es in der Mitteilung. Am Leichtkraftrad sei ein geringer Sachschaden entstanden. red