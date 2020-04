Audifahrer flüchtet bei Ohrum nach Überholmanöver

Ohrum. Nun sucht die Polizei die Zeugen, die am Dienstag in Richtung Hedwigsburg überholt worden sind.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag um zirka 17.45 Uhr mit seinem schwarzen Audi die Harzstraße in Ohrum in Fahrtrichtung Schladen befahren, teilt die Polizei mit. Kurz vor der Einmündung zur Brückenstraße habe der unbekannte Fahrer des Audis ein Fahrzeug überholt.

Während des Überholvorganges sei er dann, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, auf den linken Fuß- beziehungsweise Radweg ausgewichen, um dann sofort nach links in die Brückenstraße in Richtung Hedwigsburg abzubiegen. Hier habe er dann einen Skoda einer 49-jährigen Fahrerin touchiert und diesen hinten rechts beschädigt. Anschließend habe er sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hedwigsburg entfernt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro, teilt die Polizei mit.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des Unfallflüchtigen wurden aufgenommen, verschiedene Strafverfahren wurden eingeleitet, schreibt die Polizei. Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten und des entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schladen in Verbindung zu setzen unter (05335) 929660.