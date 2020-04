Täter beschädigen am Bahnhof in Schladen ein Mountainbike

Unbekannte haben laut Polizei am Dienstag, 28. April, zwischen 5.20 und 16.45 Uhr ein am Fahrradunterstand am Bahnhof in Schladen abgestelltes Mountainbike beschädigt. So wurden beispielsweise zum Teil die Bowdenzüge mit Werkzeug durchtrennt, so die Polizei.

Schaden vermutlich rund 200 Euro

Der entstandene Sachschaden betrage zirka 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Schladen unter (05335) 929660.