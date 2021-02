Das Auto stand an der Kornstraße.

Täter zerstechen in Cramme alle Reifen eines Autos

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 10. Februar, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 11. Februar, 11.30 Uhr, alle vier Reifen eines an der Kornstraße in Cramme geparkten VW Passat zerstochen. Der Schaden wird mit zirka 400 Euro angegeben, so die Polizei. Zeugen gesucht. Hinweise: (05335) 929660.

red