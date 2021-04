Unbekannte lagern Müll bei Gielde ab

Gielde. Die Polizei Schladen ermittelt nach eigenen Angaben „in einem Fall von dreister illegaler Müllentsorgung“. Bislang unbekannte Täter lagerten demnach zwischen Dienstag, 30. März, und Mittwoch, 31. März, eine Vielzahl von Brettern, Holzabschnitten und Laminat in der Nähe eines Parkplatzes an der Kreisstraße 85 im Bereich Gielde an der sogenannten Gielder Eiche ab. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet, so die Meldung vom Donnerstag. Die Polizei Schladen erbittet Hinweise auf den Verursacher unter (05335) 929660.

red