Autofahrer wird leicht verletzt

Isingerode. Ein Unfall hat sich laut Polizei am Dienstag, 13. April, gegen 13.45 Uhr in Isingerode, in Höhe Einmündung zum Parkplatz der Gaststätte Itschenkrug, ereignet. Nach Stand der Ermittlungen habe der 70-jährige Fahrer eines Mercedes beabsichtigt, vom Parkplatz in den fließenden Verkehr auf die Bundesstraße 82 einzufahren. Dabei habe er vermutlich aus Unachtsamkeit das vorfahrtberechtigte Fahrzeug eines 47-Jährigen übersehen.

„Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 47-Jährige sein Auto stark ab. Ein nachfolgender 38-jähriger Autofahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem PKW auf“, so der Polizeibericht. An den Fahrzeugen sei Schaden in Höhe von rund 5500 Euro entstanden.

red