Alkoholisierter Mann fährt in Hornburg gegen einen Baum

Vermutlich auch aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung, so die Polizei Wolfenbüttel, kam am vergangenen Mittwoch, 14. April, 21.50 Uhr, ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Hornburg auf der Schützenallee nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision mit sei der 29-jährige Mann leicht verletzt worden. Er sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Fahrer muss zur Blutprobe

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten die deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest, so die Polizei weiter. Der Alkoholtest habe einen Wert von 1,59 Promille ergeben. Eine Blutprobe sei angeordnet und der Führerschein sichergestellt worden. Das Auto habe abgeschleppt werden müssen, es sei Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstanden.

red