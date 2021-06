Schladen. Nach 229 Tagen Pause geht das Angebot wieder auf Tour. Standort ist zunächst am Rewe-Markt im Einkaufszentrum in Schladen.

Kaffeegenuss im Landkreis Der Café-Bus öffnet wieder am 10. Juni in Schladen

Das Team wurde nach eigenen Angaben immer wieder gefragt: „Wann macht Ihr wieder auf?“ Die Antwort ist jetzt klar: Ab Donnerstag, 10. Juni, wird der Café-Bus wieder pünktlich um 9 Uhr am Einkaufszentrum Schladen vor dem Rewe-Markt stehen. Wie 2020 soll der Bus jeweils von Donnerstag bis Samstag geöffnet sein. Über Abweichungen oder auch Sondertermine wird auf der Internetseite informiert: www.kirche-to-go.de

Pavillon schützen

Zunächst wird nur eine Außengastronomie angeboten, aber drei große Pavillons schützen bei Bedarf die Gäste vor Wind und Wetter oder auch vor zu viel Sonne, heißt es in der Pressemitteilung. Das Hygienekonzept wurde auf die aktuelle Situation und die neueste Corona-Verordnung angepasst. Solange für gastronomische Innenbereiche noch eine Testpflicht gilt oder ein Impf-/Genesungsnachweis erforderlich ist, wird lediglich im Außenbereich Kaffee in verschiedenen Variationen sowie Kuchen angeboten.

Ablauf je nach Verordnung

Die Kontaktdatenerfassung kann klassisch über vorbereitete Formulare erfolgen oder digital über die Luca-App sowie die Corona-Warn-App vorgenommen werden, so die Organisatoren. QR-Codes zum Scannen und Einbuchen werden am Bus aushängen und an den Tischen vorhanden sein. Der Ablauf hängt aber von den geltenden Regelungen ab. Los geht’s nach 229 Tagen Pause.

