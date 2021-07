Schladener Insektenhotels auf dem Taternberg sind gut besucht

Die Gemeinde Schladen-Werla hat ein Herz für gefährdete Tierarten. Vorgestellt wurden jetzt von den Projektpartnern zwei Insektenhotels auf dem Taternberg in Schladen. Dabei werden die Nisthilfen von den Wildbienen gut angenommen, denn in den Hotels am Wegesrand ist stets rege Bewegung zu sehen.

Die Hotels und die Infotafeln sollen das Umweltbewusstsein der Menschen schärfen

Für Bürgermeister Andreas Memmert war es nach eigenen Angaben ein „Herzenstermin“. Als Gemeinde habe man schon länger mit dem Klimaschutz zu tun. Bereits seit 2008 habe man verschiedene Projekte wie den „Schladener Bienentag“ initiiert und auf das Insektensterben hingewiesen, als es noch kein großes Thema gewesen sei, so Memmert. Man sei dankbar, heute hier stehen zu dürfen. Dabei sei das Bewusstsein der Menschen für die gute Sache geschärft worden – nach dem Motto „Wir müssen was tun“.

Rückblick: Im Frühjahr 2020 wurde das naturbelassene Taternberggelände in Schladen um zwei Insektenhotels und zwei Schautafeln bereichert. Damit soll dem weltweiten Insektensterben entgegengewirkt werden. Die beiden Stellen am Wegesrand können dabei gut besichtigt werden, da der Standort freigemäht wurde. Finanziell unterstützt wird das Schladener Gemeinschaftsprojekt von der Curt Mast Jägermeister Stiftung. Der Förderverein Riddagshausen-Naturschutz und Bürgerschaft hatte die Insektenhotels in Handarbeit angefertigt (30 bis 40 Stunden) und schließlich aufgestellt. Des Weiteren ist viel ehrenamtliches Engagement dazugekommen. Als Baumaterial für ein Wildbienenhotel kommt Hartholz wie Buche, Eiche, Ahorn, sowie Schilf, Bambus und Holunder infrage.

Wie leben heimische Insekten? Darüber geben die Tafeln in Schladen Auskunft

Wichtig ist, dass sich nicht nur Wildbienen über ihre neue Wohnung freuen. Auch für Spaziergänger stellt es eine Bereicherung dar, denn es gibt dort immer etwas zu entdecken und zu beobachten. Zudem kann man reichlich Informationen „tanken“ an den detaillierten Informationstafeln. Hier erfährt der Interessent eine Menge über die Bedeutung und Lebensweise der heimischen Insekten – in diesem Fall der Wildbienen. Ergänzend gibt es eine Vielzahl von Tipps, was jeder einzelne Mensch zur Förderung und zum Erhalt der Natur beitragen kann.

Die Nisthilfen stehen nun das zweite Jahr, die Röhren werden von Wildbienen sehr gut angenommen, und es summt und brummt auf dem gesamten Taternberggelände.

Weitere Projektpartner sind in diesem Fall unter anderem die Stadt Braunschweig, Untere Naturschutzbehörde, und Ute Kabbe, Umweltbeauftragte der Gemeinde Schladen. „Wir haben einige Gassigänger, die bei ihrem Spaziergang mit dem Hund ein Auge auf die Insektenhotels werfen. Das ist sehr positiv und es wird hier kein Unsinn gemacht“, sagt Kabbe. Zudem lerne man bei einem Halt auch gleichgesinnte Leute kennen.

