Senioren wollen das Wild im Harz füttern

Kissenbrück Die Mitglieder des Seniorenkreises Kissenbrück fahren am Samstag, 20. Januar, zur Wildfütterung in den Harz. Die Bustour beginnt um 13 Uhr am Bankplatz. Es sind noch Plätze im Bus frei. Interessenten werden gebeten, sich umgehend dafür anzumelden: Telefon: (0 53 37) 83 67.