Kinderkirche befasst sich mit Hanna und Simeon

Wittmar Um Simeon und Hanna geht es bei der nächsten Kinderkirche am Freitag, 19. Januar, am Forstweg 14 in Wittmar. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Dann können Kinder ab vier Jahren mehr über die beiden erfahren und gemeinsam singen, beten und spielen. Gegen 17 Uhr können die Mädchen und Jungen...