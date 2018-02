Vereine laden ein zum Braunkohlessen

Wittmar TSV, Siedlergemeinschaft und Schützenverein Wittmar laden am Sonntag, 18. Februar, zur Winterwanderung durch die Asse mit anschließendem Braunkohlessen ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Bürgerschänke am Rothebach. Die Teilnahme am Essen ist ohne Wanderung möglich. Anmeldung bis 10. Februar...