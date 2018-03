Martin Fiedler will Propst werden

Schöppenstedt Pfarrer Martin Fiedler (52) kandidiert für das Propstamt in Schöppenstedt und damit für die Nachfolge von Bernhild Merz, die 2017 in Ruhestand ging.

Die Kirchenregierung hat ihn am Dienstag nominiert, heißt es in der Pressemitteilung. Nun müsse die Propsteisynode mit 42 Mitgliedern am 17. April wählen. Zuvor wird sich Fiedler am 8. April vorstellen.

Fiedler ist seit 1996 Pfarrer der Kirchengemeinde Schlewecke-Göttingerode (Propstei Bad Harzburg) und seit 2005 stellvertretender Propst der Propstei Bad Harzburg. Seit 2006 gehöre er der Braunschweigischen Landessynode und seit 2014 der Kirchenregierung an. Er habe Theologie studiert, bevor er seine erste Pfarrstelle in Salzdahlum erhielt. Fiedler ist verheiratet und Vater von vier Kindern.