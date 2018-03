Axel von Wantoch ist nun Oberfeuerwehrmann

Beförderungen gab es auf der Jahresversammlung der Brandschützer in Klein Vahlberg. Ortsbrandmeister Uwe Scheunemann, der stellvertretende Gemeindebandmeister der Samtgemeinde Elm-Asse, Dieter Borchers, und Stefan Scholz hefteten die neuen Schulterstücke auf die Dienströcke der Beförderten auf.

Zum Feuerwehrmann wurden Noa Steinmann und Jörg Stellfeld befördert. Den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann tragen nun Edward Isensee und Simon Hoyer. Axel von Wantoch bekam die Sterne zum Oberfeuerwehrmann.

Scheunemann gab den Jahresbericht 2017 ab. Es gebe derzeit 24 Aktive, davon drei Frauen, acht passive Mitglieder, vier in der Jugendwehr und zehn fördernde Mitglieder. Im vergangenen Jahr gab es einen Brandeinsatz zu absolvieren, erklärte Scheunemann.

In der Vorschau 2018 wurde über das Osterfeuer am Ostersonntag und den Termin für die Leistungsüberprüfung in Schöppenstedt, der im Juni sein soll, gesprochen.

Bürgermeister Jürgen Ahrens lobte den Gemeinschaftsgeist in dieser Feuerwehr und übergab ein Präsent. Immer eine gute Rückkehr von den Einsätzen wünschte der Wehr Samtgemeindebürgermeisterin Regina Bollmeier.