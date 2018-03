Einbrecher scheitern an Eingangstür

Kissenbrück Bislang Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 16 und 21 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Fasanenweg einzubrechen. Die Täter wollten laut Polizei die Hauseingangstür aufbrechen. Dies gelang jedoch nicht, der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise...