Spende für Bewegungstherapie

Da war die Freude groß: Angelika Ripken vom Kosmetik- und Wellnessstudio in Wolfenbüttel hat erneut Geld gespendet für Therapiepferd „Sam“. Auf dem Gelände der Reitsportgemeinschaft Asse in Groß Denkte übergab sie den Scheck über 500 Euro an Kristine Voigt, Leiterin des Sprachheilkindergartens...