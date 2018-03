Rotes Kreuz bietet auf Wunsch Fahrten zum Arzt an

Menschen in der Samtgemeinde sollen es leichter haben, einen Arzt oder eine anderen Gesundheitsdienst zu besuchen. Außerdem sollen sie einfacher Hilfe in Verwaltungsangelegenheiten bekommen. Bisher war in der Samtgemeinde Elm-Asse dabei gerade die Mobilität ein Problem. Nun soll das Sozio-Med-Mobil für Abhilfe sorgen. Es gilt niedersachsenweit als Vorzeigeprojekt. Seit Anfang März ist das Fahrzeug im...