Schützen wollen fusionieren

Vorsitzender Hilmar Kollrodt stellte die Frage zur Diskussion, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Kollrodt erläuterte mögliche erste Schritte in Form von Sondierungsgesprächen unter der Zielvorgabe, die Tradition des Schöppenstedter Schützenwesens für die Zukunft auf ein sicheres Fundament zu stellen. Nach kurzer Diskussion sprachen sich alle für entsprechende Gespräche mit der Schießgruppe 58 und der Schießsportgemeinschaft Pressstoffwerk aus.

Kurt Bockris wurde für 60-jährige Mitgliedschaft bei den Schützen geehrt, Detlef Lenz für 25 Jahre. Auch Bernd Stracke ist seit 60 Jahren dabei, Bärbel Loof seit 40 Jahren. Für die Vereinsmeister gab es Wanderpokale: Bei den Frauen siegte Gabriele Zacher, bei den Männern Lothar Lindner.

Im Jahresbericht ging Kollrodt unter anderem auf die Mitgliederstatistik ein. Derzeit gehören der Schützengesellschaft 12 Frauen und 24 Männer an. Bianca Sauer und Ursula Geubecke seien als Neumitglieder aufgenommen worden.

Um den Schützenfestsamstag attraktiver zu gestalten, werde derzeit an einem neuen Konzept gearbeitet. Das Schöppenstedter Schützenfest soll am 25. und 26. August in der Eulenspiegelhalle stattfinden. Als neuer Kassenprüfer wurde Lothar Lindner gewählt.