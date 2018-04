Mann verhindert Einbruch in MTV-Sportheim

Groß Denkte Ein 53-jähriger Mann hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr offensichtlich einen Einbruch in das Sportheim des MTV in Groß Denkte verhindert. Der Zeuge beobachtete laut Polizei drei jugendliche Personen, wie sie ein Fenster des Sportheimes eingeworfen hatten und offenbar so versuchten, in das Gebäude zu...