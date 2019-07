Motorradfahrer bei Unfall bei Kissenbrück schwer verletzt

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist laut Polizei am Samstag, 13. Juli, gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Neindorf und Kissenbrück (Kreisstraße 32) nach einem Sturz schwer verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit war er nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann sei vom Rettungsdienst ins Städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht worden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Außer Polizei und Rettungsdienst seien auch der Rettungshubschrauber sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz gewesen.