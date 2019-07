Einsturzgefährdetes Haus in Schöppenstedt

Ein Haus in der Kapellenstraße/Ecke Bahnhofstraße in Schöppenstedt drohte am Dienstagabend einzustürzen. Wie Gemeindebrandmeister Hans-Friedrich Thiemann unserer Zeitung mitteilte, sei um 20.11 Uhr der Alarm „LKW beschädigt Hausfassade“ bei der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle eingegangen. Vor Ort habe es allerdings keine Spuren eines LKW gegeben. Das Haus sei unbewohnt. Die Ortsfeuerwehr Schöppenstedt forderte einen Bausachverständigen an, der gegen 23 Uhr eintreffen sollte. Verletzt wurde niemand. Warum das Haus plötzlich einsturzgefährdet war, war bis Redaktionsschluss unklar. red

