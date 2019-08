Zwei Menschen werden bei Unfall bei Groß Denkte verletzt

Auf der Bundesstraße (B) 79 im Bereich der Ortschaft Groß Denkte ist es am Sonntag,

25. August, gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem laut Polizei zwei Menschen verletzt wurden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war die 62-jährige Fahrerin eines Autos aus bislang ungeklärter Ursache nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug sei im Straßengraben zum Stillstand gekommen.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin schwer und der 63-jährige Beifahrer leicht verletzt, so die Polizei weiter. Sie seien mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Auto sei erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstanden. Es habe abgeschleppt werden müssen.