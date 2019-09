Winnigstedt. Die Feuerwehr konnte den Brand in Winnigstedt schnell löschen. Die Polizei fragt, ob jemand am Dienstagabend gesehen hat.

Mehrere Mülltonnen brennen in einem Winnigstedter Hinterhof

Unbekannte haben laut Polizeiangaben am Dienstagabend mehrere Mülltonnen auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Winnigstedt in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 250 Euro. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise an (05331) 9330.