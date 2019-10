Die Freiwillige Feuerwehr Schöppenstedt ist in der Nacht ausgerückt.

Schöppenstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Schöppenstedt ist zu einem nächtlichen Einsatz in Schöppenstedt ausgerückt. Der Grund war ein selbstgebauter Marderschreck.

Marderschreck sorgt für Feuerwehreinsatz in Schöppenstedt

Ein selbstgebauter Marderschreck hat am späten Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Schöppenstedt gesorgt. Passanten haben laut Feuerwehr bei einem abendlichen Spaziergang das Geräusch eines Warnmelders wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schöppenstedt haben ein deutliches Piepen an der Adresse wahrnehmen können.

Anwohnerin öffnet die Tür

Da bei mehrfachem Klingeln niemand die Tür öffnete und die Rollläden geschlossen waren, machte sich die Feuerwehr bereit, die Tür zu öffnen. Kurz vorher sei die Anwohnerin doch noch wach geworden und öffnete die Haustür. Es stellte sich heraus, dass ein selbstgebauter Marderschreck der Auslöser für das Piepen war. Das Gerät wurde ausgeschaltet und die Feuerwehr rückte wieder ab. red