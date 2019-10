Groß Dahlum. Zwei Menschen werden laut Polizei leicht verletzt. Sie werden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht,

Autofahrerin übersieht Kradfahrer in Groß Dahlum

Offenbar weil er ohne Licht unterwegs war, hat am Dienstagabend eine 41-jährige Autofahrerin, einen bevorrechtigten 17-jährigen Kleinkraftradfahrer übersehen. Die 41-Jährige beabsichtigte laut Polizeiangaben demnach in Groß Dahlum im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Elmstraße nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum dann Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad. Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.