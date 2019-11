Unfall im Landkreis Wolfenbüttel: Auto überschlägt sich mehrfach

Schöppenstedt. Ein 56-jähriger Braunschweiger kam beim Überholen in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich mehrfach. Er wurde leicht verletzt.

Als die Polizei am Donnerstag auf der K513 zwischen Vahlberg und Schöppenstedt am Unfallort eintraf, lag der Pkw eines 56-Jährigen auf einem Acker auf dem Dach. In einer einer S-Kurve hatte der Braunschweiger mit seinem Pkw gegen 10.35 Uhr ein anderes Fahrzeug überholt, kam nach links von der Fahrbahn ab – und überschlug sich mehrmals. Laut Polizei verletzte er sich bei dem Unfall leicht.

Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer kommt ins Krankenhaus

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den leichtverletzten 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. feu