Diakonie stellt ihr Beratungsangebot in Schöppenstedt vor

In der Stephanus-Gemeinde in Schöppenstedt bietet die Diakonie im Braunschweiger Land seit dem Frühjahr eine Sozialberatung an. Sozialarbeiterin Martina Grosche hat ihr Büro im Pfarrhaus. Das Angebot steht allen Hilfesuchenden offen. Es gebe in Schöppenstedt eine ganze Reihe Menschen in prekären...