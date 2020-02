Auto prallt in Schöppenstedt gegen parkende Fahrzeuge

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam am Sonntag, 9. Februar, gegen 15 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Braunschweiger Straße in Schöppenstedt von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum gegen einen davor parkenden VW geschoben, heißt es weiter im Polizeibericht. An allen drei Fahrzeugen entstand demnach Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Der Schaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

